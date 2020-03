Die Zuschauer müssen Zuhause bleiben, damit sie sich nicht anstecken können. Denn gerade verbreitet sich eine neue Krankheit auf der Welt, die von einem Coronavirus verursacht wird. Das Virus kann von einem Menschen auf andere Menschen übergehen, zum Beispiel wenn jemand niest oder hustet. Wenn Tausende Menschen in einem Stadion zusammenkommen, dann könnte das Virus sich schnell weiter ausbreiten.

Auch in Deutschland stehen in den kommenden Tagen viele Fußballspiele an. Ob diese mit oder ohne Zuschauer stattfinden, war am Montag noch nicht bei allen Spielen klar. Ein Fußball-Boss meinte: Die Spieler werden auf jeden Fall antreten.