Anreise: Zum Beispiel mit KLM über Amsterdam nach Lima (Flugdauer knapp 12 Stunden)

Beste Reisezeit: ist der peruanische Winter, die Trockenzeit von Juni bis September.

Nazca: Die Nazca-Linien befinden sich ca. 450 Kilometer südlich von Lima in der lebensfeindlichen Pampa Colorada. Ihrer enormen Ausmaße wegen sind sie nur aus der Luft zu erkennen. Mehrere Airlines bieten vom Flughafen der Provinzstadt Nazca Rundflüge in kleinmotorigen Propellermaschinen an (ca. 110 US-Dollar pro Person). Von einem von Maria Reiche errichteten Aussichtsturm sind zwei Scharrbilder zu erkennen – ein Baum mit verzweigten Wurzeln und zwei Hände

Weitere Infos unter www.peru.travel/de oder www.gebeco.de