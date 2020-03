Im Fußballstadion geht es oft laut zu. Die Fans singen und feuern ihre Mannschaft an. Manchmal beleidigen sie aber auch die Spieler. Zum Beispiel, weil der Spieler eine dunkle Hautfarbe hat. So etwas wird Rassismus genannt und ist nicht in Ordnung. Leider kommt Rassismus in der Bundesliga häufiger vor.