Bereits ab 17 Uhr fliegen am Samstag, 16. Februar, in der Neckarhalle die Hanteln. Vor dem Bundesliga-Duell SV Obrigheim gegen den AC Mutterstadt trifft die 2. Mannschaft (3:15 Punkte) in der 2. Bundesliga auf Tabellenführer AC 1892 Weinheim (20:1 Punkte). Der Rundenrekord der Gäste steht bei 615 Relativpunkten, die Obrigheim II unter anderem mit den Bundesliga-erprobten Athleten Ruben Hofmann, Yannik Staudt, Celina Schönsiegel, Philipp Hülser, Adrian Müller übertreffen will. Sportvorstand Manuel Noe hält es sogar für möglich, dass der Zweite-Mannschaft-Rekord von 644,7 Punkten, aufgestellt am 15. März 2003, gebrochen wird. "Wir haben ein richtig starkes Team am Start", sagt er und verbindet damit eine Einladung. "Wäre toll, wenn auch unsere Zweite von vielen Zuschauern unterstützt würde. Die Heber freuen sich darauf." Ach ja: Die Eintrittskarte für die Bundesliga-Begegnung gilt auch für den Wettkampf zuvor.