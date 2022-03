Ein 43-Jähriger soll im Bahnhof von Fulda einen 43 Jahre alten Reisenden in einem Zug mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Bundespolizei nahm den Verdächtigen nach eigenen Angaben vom Donnerstag am Vortag fest. Den Ermittlungen zufolge hatte er bei dem Zwischenfall am Samstag eine Druckluftwaffe dabei.