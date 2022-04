Fast vierzig Jahre nach dem mutmaßlichen Mord an einem fünf Jahre alten Mädchen in Fulda setzen die Ermittler auf die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Durch den öffentlichen Fahndungsaufruf am Mittwoch (13. April, 20.15 Uhr) erhoffen sie sich Hinweise in dem noch immer ungeklärten Fall.