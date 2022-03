Auch in Hessen haben sich Tausende Demonstranten an dem von Fridays for Future ausgerufenen "globalen Klimastreik" beteiligt. Allein in Frankfurt waren am Freitag nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen unter dem Motto "People not Profit" unterwegs. Fridays for Future (FFF) sprach hingegen von 8000 Teilnehmern, die für erneuerbare Energien und gegen profitorientiertes Wirtschaften demonstriert hätten. Die Aktivisten bezogen sich dabei auch auf den Krieg in der Ukraine und Konflikte um fossile Energieträger wie Erdöl oder Gas.