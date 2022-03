Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause sind Tausende von Frankfurtern auf die Tanzflächen der Clubs und Diskotheken zurückgekehrt. "Die Sehnsucht war groß", sagte am Samstag Victor Oswalt vom Netzwerk Clubs am Main, in dem sich 15 Clubs zusammengeschlossen haben. "Man merkte, dass sehr lange etwas Wichtiges gefehlt hat." Die Beschränkung auf 60 Prozent der Kapazität in Innenräumen habe etliche enttäuscht, die keinen Platz mehr bekommen hätten.