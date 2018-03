Haya Molcho ist Chefin ihres eigenen Restaurants „Neni“ in Hamburg. Nach vielen Reisen fand sie zu ihrem Beruf.

Frauen als Chefs

Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland bis heute in vielen Bereichen selten. Eine Auswahl von Berufsfeldern:

Politik: 30,7 Prozent und damit weniger als ein Drittel der Abgeordneten im aktuellen Bundestag sind Frauen. Im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode (37,1 Prozent) ist der Frauenanteil also gesunken. An der Spitze der Bundesländer sieht es noch schlechter aus: Von 16 Ministerpräsidenten sind 3 weiblich, macht also um 19 Prozent.

Wirtschaft: 13,4 Prozent der Dax-Vorstände sind nach einer Studie der Allbright-Stiftung weiblich. Immer noch ein höherer Wert als in den kleineren Konzernen: In 84 von 100 Unternehmen aus MDax und SDax besteht der Vorstand sogar nur aus Männern.

Medizin: Seit Jahrzehnten studieren mehr Frauen als Männer Medizin. Doch in Unikliniken war 2016 nur jede zehnte Führungsposition auf höherer Ebene mit einer habilitierten Frau besetzt. Der Anteil an Oberärztinnen betrug 28 Prozent.