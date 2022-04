Eine Polizeistreife und Rettungssanitäter sind in Frankfurt bei einem Einsatz von einem betrunkenen Mann angegriffen worden. Der 41-Jährige wurde nach Angaben der Polizei vom Montag festgenommen. Die Helfer seien am Sonntag per Notruf zu dem Mann gerufen worden, weil dieser zuvor angegriffen worden sein soll. Als Polizisten und Sanitäter bei dem Betrunkenen ankamen, sei der Mann schimpfend auf sie losgegangen. Einem Sanitäter schlug er laut der Mitteilung der Polizei ins Gesicht.