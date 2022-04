Ein Räuber hat sich am Frankfurter Hauptbahnhof in der Nacht zum Samstag selbst entlarvt, als er mit einer gestohlenen Basecap auf dem Kopf fliehen wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die Beamten den 19 Jahre alten Mann aufgrund seiner Kopfbedeckung schnell erkennen und festnehmen.