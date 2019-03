Potsdam (dpa) - Arbeitgeber und Gewerkschaften setzen am Vormittag in Potsdam ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fort. In den ersten beiden Tagen gab es zwar ein wenig Bewegung, aber keine nennenswerte Annäherung der Positionen. Bis zum Abend lag noch kein Angebot der Arbeitgeber auf dem Tisch. Die Gewerkschaften hatten mit Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Länder-Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln derzeit in der dritten und möglicherweise entscheidenden Runde über die künftigen Einkommen der Mitarbeiter der Länder.