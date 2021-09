Infos: Fitness Plus kommt nach Deutschland

Apple hat auch Aktualisierungen für sein Workout-Angebot Fitness Plus angekündigt, der künftig ("später in diesem Jahr") auch in Deutschland abonniert werden kann - dann auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Noch in diesem Monat wird Apple den Dienst um Pilates-Workouts und geführte Meditationen erweitern.

Außerdem soll das Angebot gezielt bei der Vorbereitung eines Skiurlaubs helfen können, damit man nicht untrainiert auf der Piste steht. Übers Internet soll man mit oder gegen 31 Freunde oder Bekannte trainieren können. Deutschland-Preise für Fitness Plus gibt es noch nicht. Vermutlich werden es knapp zehn Euro im Monat sein.