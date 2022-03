Von Constanze Werry

Zucker wird gerne mal verteufelt. Fraglos trägt er seinen Teil zu Übergewicht und Diabetes bei. Allerdings kommt der Körper auch nicht ohne Zucker aus. Woher die Lust auf Süßes? Wie viel Zucker darf es sein? Und wie kann man die Lust auf Süßes eindämmen?

Warum ist Süßes so eine Verlockung? Das hängt unter anderem mit einer angeborenen Vorliebe zusammen. Während Säuglinge Saures und Bitteres ablehnen, geht Süßes quasi immer. Doch was bei unseren steinzeitlichen Vorfahren noch ein nützlicher Impuls war – denn während unreife oder nicht essbare Früchte eher sauer oder bitter schmecken, schmecken reife Früchte eher süß – ist für uns moderne Menschen eher von Nachteil. Süßes ist immer verfügbar und wir können schlecht widerstehen. Abgesehen davon kann die Vorliebe für Süßes auch zum Teil anerzogen sein.

Hintergrund Zucker ist nicht gleich Zucker Einfachzucker sind Kohlenhydrate wie Glukose – Traubenzucker – und Fruktose, die dem Körper als schnelle Energielieferanten für Gehirn und Organe dienen. Zweifachzucker bestehen aus zwei miteinander [+] Lesen Sie mehr Zucker ist nicht gleich Zucker Einfachzucker sind Kohlenhydrate wie Glukose – Traubenzucker – und Fruktose, die dem Körper als schnelle Energielieferanten für Gehirn und Organe dienen. Zweifachzucker bestehen aus zwei miteinander verbundenen Einfachzuckern. Bekanntester Zweifachzucker ist der Haushaltszucker. Mehrfachzucker sind lange Zuckerverbindungen etwa in Vollkornprodukten, die langfristig Energie liefern und damit länger satt machen, weil der Körper sie erst aufspalten muss. (csw)

[-] Weniger anzeigen

Und dann kommt noch dazu: Süßer Geschmack ist mit dem Belohnungszentrum unseres Gehirns verbunden. Das Fatale: Je mehr Süßes man isst, desto größer ist der Gewöhnungseffekt.

Wozu brauchen wir Zucker? Die Zellen benötigen Tag für Tag große Mengen Energie – vor allem in Form von Traubenzucker – also Einfachzucker (s. Hintergrund), der ruckzuck vom Körper verarbeitet werden kann. "Allerdings muss man diesen Zucker nicht in Reinform zu sich nehmen", wie die Oecotrophologin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erklärt.

"Besser ist es, Mehrfachzucker über komplexe Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.", so die Expertin. Diese stecken zum Beispiel in Gemüse, Vollkornprodukten und Kartoffeln. Der Körper muss bei diesen Mehrfachzuckern erst mal etwas leisten, um daraus Traubenzucker herzustellen.

Wie viel Zucker sollte es pro Tag höchstens sein? Die absolute Obergrenze für Erwachsene und ausgehend von einem täglichen Kalorienbedarf von 2000 Kalorien liegt laut DGE bei maximal 50 Gramm freiem Zucker pro Tag.

Der Begriff "freier Zucker" bezeichnet Monosaccharide und Disaccharide, die Lebensmitteln oft zugesetzt werden sowie die in Honig, Sirup, Fruchtsäften, Fruchtsaftkonzentraten und Milch natürlich vorkommenden Zucker. Unter Monosacchariden versteht man Glukose und Fruktose und unter Disacchariden Saccharose – also Haushaltszucker – sowie Laktose. Nicht zum "freien Zucker" zählt der natürlicherweise in Obst oder Gemüse enthaltene Zucker.

Wie kann man die Lust auf Süßes eindämmen?"Das ist individuell verschieden", sagt Gahl. Da müsse man einfach ein bisschen ausprobieren. "Für den einen ist es ein Glas Fruchtsaft statt Gummibärchen oder Schokoriegel." Das hat den Vorteil, dass Fruchtsaft noch zusätzliche Nährstoffe wie Vitamine enthält, während Gummibärchen oder Schokoriegel hauptsächlich aus den sogenannten "leeren Kalorien" besteht, die wenig mehr mitbringen als sich selbst und oftmals direkt auf den Hüften landen. Aber wer jetzt denkt, dass er bedenkenlos ständig Bananen oder Trauben mümmeln kann, der irrt sich. Denn süße Früchte enthalten auch relativ viel Zucker in Form von Fruktose. Gahl empfiehlt daher: "Ruhig auch mal zu weniger süßen Früchten wie zum Beispiel Beeren greifen."

Den angesprochenen Gewöhnungseffekt von Zucker sollte man nicht unterschätzen. Je weniger Süßes man isst, desto süßer schmeckt das Wenige, was man isst oder trinkt. Ein Cappuccino mit einem Keks oder Plätzchen kann durchaus den Süßhunger stillen. So werden Süßigkeiten mit Lebensmitteln kombiniert, die eine "bremsende" Wirkung auf den Blutzuckerspiegel haben.

Wie lässt sich die Zuckermenge im Alltag reduzieren?"Ob man zu Agavendicksaft, Kokosblütenzucker oder Haushaltszucker greift, ist egal", sagt Gahl. Empfehlenswert sei das nicht. Sie rät stattdessen süße Getränke und Süßigkeiten sowie zugesetzten Zucker zu vermeiden. Vor allem in Fertigprodukten findet sich oft versteckter Zucker. Aber auch Müsli enthält oft reichlich davon. "Da lohnt sich wirklich ein Blick auf die Nährwertangaben sowie die Zutatenliste auf der Verpackung."

Die gute Nachricht: Ganz auf Zucker verzichten, muss man laut der Ernährungsexpertin nicht. Unter anderem seien andere Stoffe nicht unbedingt besser – etwa weil es sich um hoch verarbeitete Lebensmittel handelt. Sie rät dazu selten Süßes und möglichst im Anschluss an eine Mahlzeit zu genießen, aber dann auch genau das zu tun: Es ganz bewusst genießen.

Hinter welchen Begriffen versteckt sich Zucker? Das sind eine ganze Menge. Zu den häufigsten zählen Fruktose, Saccharose, Raffinose, Dextrose, Laktose, Maltodextrin und Gerstenmalz-Extrakt. Aber die Liste ist noch länger. Zucker taucht auch als Glukosesirup, Traubenzucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Milchpulver, Fruchtsaft, Süßmolkenpulver, konzentrierter Fruchtsaft, Invertzuckersirup und als Molkenerzeugnisse in Zutatenlisten auf.