Die einen sehen aus wie ein Hai. Andere tragen gruselige Masken oder Astronauten-Anzüge. Um Kostüme an Karneval geht es hier aber nicht. Die Rede ist von Skins. So heißen die Outfits im erfolgreichen Online-Spiel Fortnite. Spielerinnen und Spieler können also mit Skins das Aussehen ihrer Figur verändern.