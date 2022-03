Hessens Städte haben ihre Gastfreundschaft für ukrainische Kriegsflüchtlinge bekräftigt, gleichzeitig aber klare rechtliche Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Hilfe gefordert. "Mit jedem Tag Krieg gehen wir davon aus, dass die Menschen in der Europäischen Union sicherer sind", erklärte der Präsident des Hessischen Städtetages, Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, am Montag in Wiesbaden.