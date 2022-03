Frankfurt/Main (dpa) - Auch der Vorstand bekommt deutlich mehr: Die Manager und Managerinnen kommen zusammen auf eine Vergütung von rund 66,5 Millionen Euro. Der Vorstand hat zehn Mitglieder, die Summe verteilt sich aber auf elf Köpfe, weil es im Jahresverlauf einen personellen Wechsel gegeben hatte. Ein Jahr zuvor hatte der Vorstand insgesamt 50 Millionen Euro Vergütung erhalten. Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie hatte das Führungsgremium für 2020 auf ein Zwölftel seiner Jahresvergütung verzichtet. Bei einer Vollauszahlung von Gehalt und Boni hätte die Summe in dem Jahr um 4,6 Millionen Euro höher gelegen.

Die Gesamtvergütung für Konzernchef Christian Sewing stieg binnen Jahresfrist von rund 7,4 Millionen Euro auf gut 8,8 Millionen Euro. Vize-Chef Karl von Rohr kommt auf gut 7,1 Millionen Euro nach rund 5,9 Millionen Euro im Jahr 2020. Ein Teil dieser Summen wird erst mit Zeitverzug abhängig vom Geschäftserfolg ausgezahlt.

Inklusive der Vorstände kommen 520 Mitarbeiter der Deutschen Bank auf Gesamtbezüge über eine Million Euro, mindestens 4 davon kassieren mehr als Konzernchef Sewing. Die höchste Dotierung liegt zwischen zehn Millionen und elf Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bank das beste Jahresergebnis seit 2011 erzielt. Nach Steuern standen 2,5 Milliarden Euro in der Bilanz und damit mehr als vier Mal so viel wie im ersten Jahr der Corona-Pandemie. Nach Abzug von Zinszahlungen an die Inhaber eigenkapitalähnlicher Anleihen verblieben im Geschäftsjahr 2021 gut 1,9 Milliarden Euro.

Die gesamten Boni im Deutsche-Bank-Konzern verteilen sich insgesamt auf weniger Beschäftigte: Die Zahl der Vollzeitstellen sank binnen Jahresfrist von 84.659 auf 82.969.

