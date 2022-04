Zu Beginn der Osterferien rechnet der ADAC mit der ersten großen Reisewelle des Jahres und entsprechenden Staus im Südwesten. Vor allem am Gründonnerstag sei die Staugefahr auf den Autobahnen in der Region sehr hoch. "An diesem Tag fallen Ferienbeginn, Pendelverkehr zum Ende der Arbeitswoche und der Start in das lange Osterwochenende zusammen", erläuterte Holger Bach vom ADAC Württemberg am Freitag.