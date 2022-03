FAMILIENMOBILITÄT

Ratgeber zu Kinderfahrrädern: www.kinderfahrradfinder.de

Radfahren mit Baby: www.radfahren-mit-baby.de

Fahrradverleih: www.nextbike.de

Fahrradleasing: www.jobrad.org

Lastenradausleihe: www.zum-hd.de, www.fahrrad-und-familie.de,

https://lastenvelomannheim.de, www.vrnnextbike.de

Förderung von Lastenrädern: www.lastenfahrrad-zentrum.de/foerderungen/ baden-wuerttemberg-heidelberg/ und www.cargobike.jetzt

Carsharing: Beim "Stadtmobil" unter www.rhein-neckar. stadtmobil.de (manche Autos gibt es mit Kindersitzen)

Literatur zur Familienmobilität: "Papa, du sollst weiterfahren! Kinder-Fahrrad-Anhänger in der Praxis" von Christoph Burgstaller, Verlag Brüder Hollinek, Taschenbuch (2014), 176 Seiten, 19 Euro, ISBN:978-3-85119-348-0

Weitere Infos und Netzwerke: Der Verein "Fahrrad und Familie" in Heidelberg, Alte Bergheimer Straße 6, bietet Proberadel-Aktionen mit anschließendem Verleih an (www.fahrrad-und-familie.de). Die nächsten Termine sind am 24. März und 28. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Mobilitätsberatung ist beim Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) in Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 62, erhältlich (www.zum-hd.de). Infos rund ums Rad gibt es beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) unter www.adfc.de und detaillierte Radfahranwendungen beim freien Geodaten-Projekt "Open Street Map" (www.openstreetmap.org). Allgemeine Tipps und Entscheidungshilfen: www.verkehrsclub.ch/ratgeber und /www.autofrei.de/index. php/ ueber-uns/ publikationen/280-bloauto. teu