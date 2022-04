Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist weiter gesunken. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1060,2 nach 1083,6 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge 2538 Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet (Stand 03.10 Uhr). Es wurden keine weiteren Todesfälle registriert. In Hessen gab es seit Beginn der Pandemie damit 1.549.561 nachgewiesene Corona-Infektionen, 9709 Menschen starben an oder mit Covid-19.