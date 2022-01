Trockenshampoo rettet die Friseur

Mützen zerstören Frisuren. Zieht man sie wieder ab, liegen die Haare platt und sind oft auch verstrubbelt. Eine Lösung kann Trockenshampoo bieten, rät der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Dieses wird vor dem Losgehen zu Hause direkt auf den Ansatz gegeben. Zieht man dann später die Mütze ab, muss man mit den Fingerspitzen nur kurz die Kopfhaut massieren und dadurch die Ansätze wieder anheben. Denn neben seiner auffrischenden Wirkung fürs Haar sorgt Trockenshampoo grundsätzlich auch für mehr Volumen.

Bei kurzen Haaren ist Styling-Wachs eine Alternative. Der IKW rät, eine kleine Menge in den Handinnenflächen aufzuwärmen, dann zügig in den Haaren zu verteilen und die Frisur zu stylen. Wieder ausgekühlt bleiben das Wachs und die Haare in Form.

Wenn die Mütze zu eng gesessen hat, könne man dann noch zusätzlich einzelne Haarpartien zwischen den Fingern wieder leicht erwärmen und seine Frisur noch mal nachstylen, so Birgit Huber vom IKW.