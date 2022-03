Mit der Verlosung von Interrail-Pässen will die hessische Landesregierung jungen Leuten die Möglichkeit geben, Europa besser kennenzulernen. Im Rahmen des Programms "HessenRail" würden 777 der Pässe verlost, teilte die hessische Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Aktion richte sich gezielt an junge Erwachsene zwischen 18 und 23 Jahren. Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) hatte zum Programmstart in den Wiesbadener Hauptbahnhof eingeladen, zu der Veranstaltung seien zahlreiche Jugendliche gekommen, hieß es.