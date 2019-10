Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat in der Europa League mit dem zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel einen wichtigen Schritt Richtung Zwischenrunde gemacht. Der Halbfinalist der Vorsaison gewann zu Hause 2:1 gegen Standard Lüttich und belegt damit Platz zwei der Gruppe F hinter dem FC Arsenal, aber vor den Belgiern. Kapitän David Abraham und Martin Hinteregger waren für die Eintracht erfolgreich. In zwei Wochen treffen beide Mannschaften erneut aufeinander, dann in Lüttich.