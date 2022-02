> Die Eulenschmiede in Oberschefflenz – vorher Josephshof – ging vor acht Jahren ins Eigentum des Hufschmieds André Schwan über. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten widmete er 2018 den 1959 erbauten Bauernhof in eine Besenwirtschaft um. In Eigenarbeit renovierte er das Gebäude, pflasterte den Vorplatz, baute ein Backhaus und dekorierte das Anwesen mit land- und hauswirtschaftlichen Gerätschaften. Neueste Entwicklung ist die "Remise" mit einem breiten Angebot an Dekorationsartikeln.

Für das bauliche Kleinod und sein gastronomisches Konzept mit Besenwirtschaft und privatem Feierort erhielt André Schwan kürzlich die Auszeichnung "Tourismusheld 2022", eine Prämierung, die das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und die baden-württembergischen IHKs gemeinsam vergeben.