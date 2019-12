Brüssel (dpa) - Der neue EU-Ratschef Charles Michel hat alle Mitgliedstaaten aufgefordert, das Ziel eines klimaneutralen Europa bis 2050 mitzutragen. Er hoffe auf einen entsprechenden Beschluss beim EU-Gipfel am Donnerstag, schrieb Michel in seinem Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs. Schon heute will die EU-Kommission in ihrem "Green Deal" darlegen, wie das Ziel zu erreichen ist. Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft werde viele Chancen eröffnen, die EU-Staaten hätten aber unterschiedliche Startpositionen.