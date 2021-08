Infos:

Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Air Baltic ab mehreren deutschen Flughäfen nach Tallinn. Für die Erkundung der Wälder und Nationalparks des Landes empfiehlt sich ein Mietwagen.

Unterkunft: Das Soomaa Puhkekyla hat wunderschön eingerichtete Zimmer und ist ein idealer Ausgangsort für Kanu- oder MTB-Touren sowie Wanderungen. Nach dem Abenteuer in der Wildnis entspannt man hier in einer der Saunen oder im Hot Tub am Flüsschen Halliste, www.soomaapuhkekyla.com. Mit Naturführer Bert Rähni entdeckt man die Fauna und Flora mit neuen Augen, www.natourest.ee. Fürstlich übernachtet man in den restaurierten Gutshöfen Palmse und Sagadi in Lahemaa, Estlands ältestem Nationalpark, www.palmse.ee oder www.sagadi.ee, www.geoplan-reisen.de