Maronen vor dem Rösten in Wasser legen

Sie haben nur halb so viel Kalorien wie kandierte Mandeln und verströmen ein herrlich süß-nussiges Aroma. Das kommt allerdings erst durchs Garen der Maronen zustande. Vor dem Rösten sollten die Esskastanien ungefähr eine Stunde lang in eine mit Wasser gefüllte Schale gelegt werden. Damit man sie später besser schälen kann, werden danach die harten Schalen der Maronen kreuzweise an der gewölbten Seite eingeritzt. Lässt sich die Innenhaut der Esskastanien schlecht ablösen, wird sie einfach mit einem sauberen Küchentuch weggerubbelt. (tmn/Getty)