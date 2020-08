Anreise: Stolzenhagen liegt circa 90 Kilometer nordöstlich von Berlin. Mit dem Auto fährt man von Heidelberg aus gut sieben Stunden, mit dem Zug etwas länger (mehrmals umsteigen). Daher bietet sich ein Ausflug in erster Linie an, wenn man ohnehin eine Reise (in die Nähe) von Berlin plant.

Unterkunft: Das gut ausgestattete Ferienhaus "Zum Amselhof" ist ab 3 Tagen buchbar. Für 2 Personen 85 Euro (Mai bis Oktober), in der Nebensaison 75 Euro, www.fw-zum-amselhof.de; Das Gästehaus Oderberg ist ein historisches Stadthaus direkt an der Alten Oder, www.gaestehaus-oderberg.de

Unternehmungen: Die Eselstour verläuft jedes Mal auf anderen Pfaden, jede Tour wird für jeden Kunden individuell zusammengestellt. Ausgangspunkt ist jedoch immer Ernst Thälmann Straße 10 in 16248 Lunow-Stolzenhagen, www.packeseltouren-brandenburg.de