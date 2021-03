Eschelbronn. (pol/ppf) Ein 33-jähriger Eschelbronner soll mit Drogen gedealt haben. In seiner Wohnung fand die Polizei bei einer Durchsuchung 850 Gramm Amphetamin sowie knapp 50 Gramm Marihuana.

Am vergangenen Dienstagmorgen durchsuchten Polizisten nach einem richterlichen Beschluss die Wohnung des Verdächtigen. Die Waibstadter Beamten wurden bei dem Einsatz von ihren Kollegen der Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund der Hundestaffel Walldorf unterstützt.

Außerdem teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit: Noch am Dienstagnachmittag wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.