Obwohl sie damit noch ziemlich jung ist, ist Greta Thunberg (gesprochen ungefähr: Tünnbärjg) bereits jetzt für viele Kinder und Jugendliche ein Vorbild. Wie kam es dazu?

Schon als kleines Mädchen macht sich Greta Sorgen um die Umwelt. Sie will im Haus Strom sparen, verzichtet auf neue Klamotten, isst keine tierischen Lebensmittel mehr. Und sie überzeugt ihre Eltern und ihre jüngere Schwester mitzumachen.

Als sie 15 Jahre alt ist, setzt sich Greta dann aber in ihrer Heimatstadt Stockholm in Schweden vor das Parlament. Dort beraten Politiker etwa über neue Gesetze. Sie hat ein selbst gemaltes Schild dabei: "Skolstrejk för Klimatet" ist darauf zu lesen. Auf deutsch: Schulstreik für das Klima.

Denn Greta meint: Die Erwachsenen reden nur über Klimaschutz anstatt zu handeln. Aus Protest fängt sie an, die Schule zu schwänzen, erst täglich, dann jeden Freitag. Die Aktion wird rasend schnell bekannt. Aus ihr entsteht die Bewegung "Fridays for Future". Millionen Schüler ahmen Greta nach und gehen freitags auf die Straße.

Reporter berichten nun oft über sie. Um mehr Menschen von ihren Ideen zu überzeugen reist sie herum und hält Reden vor Politikern. Sie wird auch zu einer Konferenz in Amerika eingeladen. Statt mit dem Flugzeug dorthin zu fliegen, überquert sie den Atlantik auf einem Segelboot. Greta erhält zudem wichtige Auszeichnungen und trifft berühmte Leute. Auch ein Film über ihr Leben kommt ins Fernsehen.

Aber nicht alle finden ihre Ideen gut. Manche Politiker meinen zum Beispiel, Greta Thunberg verlange zu viel.

In der Coronakrise kann sie nicht mehr so viel reisen. Aber sie schickt Nachrichten in den sozialen Netzwerken. So will Greta die Leute daran erinnern, mehr gegen die Erwärmung der Erde zu tun.