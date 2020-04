Der Sonnenuntergang ist für Muslime während des Fastenmonats Ramadan eine besondere Zeit. Wenn es dunkel ist, wird endlich gegessen und getrunken - denn das dürfen die Gläubigen tagsüber im Ramadan nicht.

Etwa 30 Tage lang halten sich die Gläubigen während des Ramadan an diese Regeln. So schreibt es ihnen ihre Glaube vor: der Islam. Die Menschen sollen sich in dieser Zeit im Jahr ganz auf ihre Religion konzentrieren und an Gott denken. Außerdem erinnert sie der Monat daran, dass viele Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben.

Neben dem Fasten achten Muslime während des Ramadan auch stärker auf das, was sie tun. So soll man zum Beispiel nichts Böses sagen und noch mehr auf andere Menschen achtgeben. Das gilt auch für Kinder. Beim Fasten sollen sie aber nicht mitmachen, denn das wäre ungesund. Auch Kranke oder Schwangere sollen nicht fasten. Nach einem Monat Ramadan feiern Muslime ein großes Fest zum Ende der Fastenzeit.

Wann der Ramadan beginnt, bestimmt der Mond. Ist Neumond, können wir ihn nicht am Himmel sehen. Sobald er zu einer bestimmten Zeit im Jahr dann wieder als schmale Sichel zu sehen ist, geht es mit dem Ramadan los. In diesem Jahr wird es in Deutschland an diesem Freitag so weit sein. Und doch wird der Fastenmonat nicht so sein wie sonst. Der Grund: Das sonst übliche gemeinsame Essen und Beten darf in diesem Jahr nicht in größeren Gruppen stattfinden - aus Sorge vor dem Coronavirus. Das gilt für Muslime auf fast der ganzen Welt.

Es mache ihn traurig, einen Ramadan ohne Moschee und ohne Gemeinschaft erleben zu müssen, sagte einer der vielen Gläubigen in Deutschland. Ein anderer hat aber die Hoffnung, dass der ungewöhnliche Fastenmonat auch schöne Seiten hat, sagte er Reportern. "Die intensive Zeit in den Familien zum Beispiel. Wie schön war es, gemeinsam zu kochen und zu beten."