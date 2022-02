Das am Sonntag in einer Pension in Frankfurt ausgebrochene Feuer hat nach Schätzung der Polizei einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Den Ermittlungen zufolge war der Brand in einem Zimmer im Kellergeschoss ausgebrochen. Wie es dazu kam, war zunächst ungeklärt. Die Beamten vermuteten fahrlässige Brandstiftung.