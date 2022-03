Nach einem Feuer in einer Kirche in Ispringen (Enzkreis) hat die Polizei einen 53-jährigen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann befinde sich in der Obhut der Polizei, teilten Staatsanwaltschaft und die Beamten am Montagabend gemeinsam mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls werde noch ermittelt.