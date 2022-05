Normalerweise merken Menschen im Schlaf nicht, dass sie gerade träumen. Beim luziden Träumen – auch Klarträume genannt – schaltet sich allerdings ein höheres Bewusstsein ein, und der Schlafende erkennt, dass er sich in seiner Traumwelt befindet. Manchmal geht dieses Bewusstsein sogar noch einen Schritt weiter, und der Träumende kann selbst entscheiden, was genau in seinen Träumen passiert. An die Erlebnisse können sich die meisten dann nachträglich auch klar erinnern. Perfekt, um Probleme aus dem Alltag im Schlaf zu lösen. (elf)