Der Batteriekonzern Varta hat für Pläne eines Neubaus in Dischingen (Kreis Heidenheim) vom Gemeinderat grünes Licht bekommen. Die Kommunalpolitiker machten für den laut Antrag wichtigsten und größten Arbeitgeber der Gemeinde bei ihrer Sitzung am Montag zudem eine Ausnahme. Obwohl der Bebauungsplan am Ortsrand der Gemeinde eigentlich nur eine Gebäudehöhe von 17 Metern vorsieht, soll der für die Kathodenherstellung und Massemischerei geplante Neubau bis zu 26 Meter hoch werden dürfen, wie eine Sprecherin der Gemeinde am Dienstag bestätigte.