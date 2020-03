Zu sehen ist das gerade in einer Gegend im Bundesland Niedersachsen. Sie wird "Altes Land" genannt. Dort wachsen besonders viele Obstbäume. Aber warum sind die eingefroren, obwohl man den Frühling schon spüren kann?

Das liegt daran, dass die Bauern es künstlich auf die Bäume regnen lassen. Weil es an vielen Orten nachts noch eisig kalt wird, frieren die feuchten Pflanzen dann ein. So komisch das auch klingen mag: Dieser Eispanzer schützt die Bäume dann vor dem Frost. Denn der Frost wächst dabei nach außen und greift so die Blüten innen nicht an. Tagsüber schmilzt das Eis dann wieder in der Sonne.