Der Thron und das Buch wurden im Fundbüro der Stadt Augsburg abgegeben. Das Buch ist aus dem Jahr 1700. Weil sich kein Besitzer meldete, wurde es einer Bibliothek geschenkt.

Und dann ist da noch der Thron. "Dieser ist mit rotem Samt bezogen, circa zwei Meter hoch und etwa 60 Kilo schwer", erzählte ein Mitarbeiter des Fundbüros. Wie man den wohl verlieren konnte?

Gerade wird in den Fundbüros aber oft nicht so viel abgegeben, wie normalerweise. In Hamburg etwa haben die Mitarbeiter des Fundbüros jetzt deutlich weniger zu tun. Der Grund dafür ist ganz einfach: Momentan bleiben alle Menschen möglichst zu Hause. Und etwas richtig verlieren, können schließlich nur Leute, die draußen unterwegs sind.