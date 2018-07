Von Maik Rosner

Moskau. Die WM-Party war mit der Titelübergabe an Frankreich noch gar nicht beendet, da hatte sich neben Katar auch der Kater schon angekündigt. Zu den zusätzlichen Unannehmlichkeiten für die Menschen in Russland zählen schmerzhafte Einschnitte im Sozialsystem, unter anderem durch eine geplante Rentenreform, bei der das Eintrittsalter schrittweise von 60 auf 65 Jahre bei den Männern und von 55 auf 63 Jahre bei den Frauen angehoben werden soll. Zudem steht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwei auf 20 Prozent an. Ohnehin beklagt werden von Oppositionellen und - zumindest hinter vorgehaltener Hand - auch von vielen anderen Menschen ein schlechtes Gesundheitswesen, eine niedrige Lebensqualität, eine zunehmende Verarmung sowie die massiv eingeschränkten Menschenrechte.

Der kommende Winter in Russland könnte besonders eisig werden, sagen langjährige Beobachter. Auf die Perspektive der Menschen im WM-Gastgeberland ließe sich am Ende der Nachrichten mit den bunten und fröhlichen Bildern vom Fußballspektakel ähnlich überleiten wie auf den abschließenden Wetterbericht: Und damit zum Kontrastprogramm. Das kontrollierte Staatsfernsehen in Russland wird von solch wenig verheißungsvollen Ankündigungen selbstredend absehen.

Das gilt natürlich auch für den Fußball-Weltverband Fifa. Dessen Chef Gianni Infantino bezeichnete das Turnier in Russland als "die beste WM aller Zeiten", was gleichlautend oder nur in anderen Worten allerdings auch schon von seinem Vorgänger Sepp Blatter nach den vorherigen Turnieren bilanziert wurde. Offenbar gilt dieses Fazit immer dann, wenn die Kasse stimmt und die Einnahmen die der vorherigen WM noch übertroffen haben. Tödlich verunglückte Arbeiter auf den Stadionbaustellen und andere grobe Missstände? Sind nicht der Rede wert.

Was der Fifa wichtig ist, zeigte sich bei den von ihr verhängten Strafen. Durch die sogenannte "unautorisierte Werbung auf Spielerausrüstung", gemeint war das Tragen falscher Socken, nahm sie bis zum Ende der Halbfinals allein 300.000 Euro ein. Dass Kroatien Getränke von Nicht-Fifa-Sponsoren auf dem Spielfeld verwendete, sanktionierte der Weltverband mit 60.000 Euro. Serbiens Trainer Mladen Krstajic wurde dagegen nur mit 4 300 Euro zur Kasse gebeten, weil er geäußert hatte, man solle den deutschen Schiedsrichter Felix Brych vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag stellen.

Ebenso wie in Südafrika 2010 und Brasilien 2014 werden nun in Russland viele Stadien als sogenannte Weiße Elefanten in der Landschaft verbleiben. Die sinnvolle und kostendeckende Nachnutzung ist bei den meisten der sündhaft teuer errichteten Arenen ungeklärt.

Das erstaunlich gute Abschneiden der russischen Nationalmannschaft, die erst im Viertelfinale ausschied, könnte zwar womöglich etwas mehr Fußball-Begeisterung in der Eishockey-Nation nach sich ziehen. Doch am bisherigen Zuschauerschnitt in der russischen Fußballliga von vielerorts nur wenigen tausend Menschen dürfte sich kaum grundlegend etwas ändern. Ohnehin sollen nur sechs der WM-Arenen künftig von Erstligisten genutzt werden, die übrigen sechs bestenfalls von unterklassigen Teams. Das Finalstadion Luschniki soll der Sbornaja als Heimstätte dienen - für fünf, sechs Spiele im Jahr.

Derartige Nachwehen soll es in Katar in viereinhalb Jahren den Rück- und Abbauplänen der Organisatoren zufolge nicht geben. Und falls doch, dürfte zumindest die Staatskasse des materiell reichsten Landes der Welt ein paar Weiße Elefanten locker verkraften. Ebenso wie die Gesamtkosten in zweistelliger Milliarden-Höhe eines Spektakels, das erstmals auf arabischem Boden stattfinden soll. Nicht, wie bei der skandalumtosten Vergabe 2010 vorgesehen, im sehr heißen Wüstensommer. Sondern im Spätherbst, der immer noch deutlich höhere Durchschnittstemperaturen aufweist als der mitteleuropäische Hochsommer.

Vorgesehen ist, dass das Turnier 2022 am 21. November beginnt und am 18. Dezember endet, also am vierten Advent. Die geringe Dauer von 28 Tagen steht nun allerdings in Frage, nachdem eine Erweiterung von 32 auf 48 Mannschaften erwogen wird und von der Fifa zudem Saudi-Arabien als Co-Gastgeber. Mit dem großen Nachbarn ist Katar jedoch zutiefst zerstritten - und in der Golf-Region ohnehin insgesamt politisch isoliert.

Was beide Wüstenstaaten verbindet sind ihr Reichtum - und ihre Missachtung der Menschenrechte, die ebenfalls immer wieder angeprangerte Unterstützung des Terrorismus und ihre international allenfalls zweitklassigen Nationalteams.

Doch die Fifa-Karawane zieht davon unbeirrt weiter. Hauptsache der Rubel rollt oder 2022 eben der Riyal. Es werde eine "einzigartige und ganz andere WM als jemals zuvor", versprachen die Organisatoren aus Katar bei ihrer Ausstellung im Moskauer Gorki-Park, eine von mehreren Veranstaltungen in der russischen Hauptstadt und in Sankt Petersburg zur PR-Einstimmung auf das nächste Weltturnier.

Ein Kontrastprogramm wird die WM 2022 auch logistisch im Vergleich zur Ausgabe von 2018. Wer will, kann zumindest darin einen Vorzug erkennen. Das Turnier mit den bisher geplanten acht Stadien wird ganz anders als in Russland eines der sehr kurzen Wege. Katar mit seinen 2,7 Millionen Einwohnern ist flächenmäßig nur halb so groß wie das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vier Stadien werden direkt im Stadtgebiet von Doha liegen, die anderen vier sollen von dort aus maximal 35 Kilometer entfernt und in maximal einer Autostunde erreichbar sein. Das Fußball-Interesse ist in Katar durchaus ausgeprägt. Als Nationalsport aber gilt die traditionelle Falknerei. Das Fazit, das die reich bescherte Fifa in viereinhalb Jahren kurz vor Weihnachten ziehen wird, lässt sich schon erahnen.