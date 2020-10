In der Coronakrise hat sich auch in den Schulen viel verändert. Das fühlt sich manchmal doof an. Foto: Felix Kästle/dpa

Warum steigen die Zahlen so krass?

Am Donnerstag nannten die Behörden eine Zahl von 11 287 Menschen, die sich neu infiziert haben. Das sind mehr als zu Beginn der Krise im Frühjahr und auch einige Tausende mehr als vor ein paar Tagen. Teilweise liegt es daran, dass sich inzwischen mehr Menschen testen lassen. Das Virus wird also öfter entdeckt als vor einigen Monaten. Aber es hat auch mit der Jahreszeit zu tun. Die Leute sind wieder mehr drinnen als im Sommer. In Räumen verbreitet sich das Virus aber leichter, vor allem wenn man nur wenig lüftet.

Wo stecken sich die Menschen an?

Husten und Niesen, laut singen oder auch mal laut schreien: So gelangen winzigen Teilchen in die Luft, die das Coronavirus enthalten können. Und so findet es oft seinen Weg von einem zu einem anderen Menschen. Fachleute sagten am Donnerstag: Viele der neuen Ansteckungen passieren in Familien und etwa bei Feiern. Denn Menschen, die man gern mag und gut kennt, zu denen hält man vielleicht nicht genug Abstand. Zudem ist drinnen weniger Platz und weniger frische Luft.

Was ist, wenn man wegen der vielen Corona-Nachrichten Angst bekommt?

"Es ist völlig normal, sich Sorgen zu machen", sagt die Wissenschaftlerin Susanne Knappe. Das gilt besonders, wenn viele Änderungen passieren: etwa mit den Corona-Regeln wie dem Maske-Tragen in der Schule. Aber Frau Knappe sagt auch: "Es ist immer erlaubt, Fragen zu stellen." Denn die Antworten können oft beruhigen. Und wenn die Eltern auch nicht wissen, wie das eigentlich gerade ist mit dem Coronavirus? "Dann kann man zusammen versuchen, das rauszufinden", meint Frau Knappe. Im Internet gibt es zum Beispiel die Webseite Corona4Kids.de, die viele Fragen beantwortet.