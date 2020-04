Lotte lässt den letzten Akkord auf ihrer Gitarre erklingen. Tausende Menschen haben ihr zugehört. Applaus ist aber keiner zu hören. Stattdessen poppen auf Lottes Handy viele Emojis und Nachrichten auf. Das Konzert findet nämlich digital statt.

Lotte hat sich in Echtzeit dabei gefilmt, wie sie daheim Musik macht - und hat dieses Video in dem Online-Netzwerk Instagram geteilt. "Natürlich war es ungewohnt, die Fans nicht sehen oder hören zu können. Durch die vielen persönlichen Nachrichten hatte ich aber das Gefühl, dem Publikum auf eine andere Art und Weise nah sein zu können."

Und Lotte ist nicht die einzige, die gerade von zu Hause aus Konzerte spielt. Auch Sängerin Lea hat kürzlich ihr erstes Konzert auf Instagram gegeben. "Ich war viel aufgeregter als bei einem normalen Konzert", erzählt sie. "Ich habe den ganzen Nachmittag geübt und hatte Angst, dass die Technik nicht funktioniert." Im Endeffekt habe aber alles gut geklappt.

Jetzt hat sie schon ein bisschen Erfahrung. Und das ist gut so: Am Ostersonntag ist Lea nämlich auch bei den "Kids' Choice Awards" zu sehen. Wieder von zu Hause aus, versteht sich. Denn auch dort ist in diesem Jahr alles anders. Normalerweise stimmen die Fans ab, welche Stars Preise bekommen. Bei einer Fernseh-Show werden diese dann an die Promis übergeben. Wegen der Coronakrise aber geht das mit der gemeinsamen Verleihung in diesem Jahr nicht.

Stattdessen wird die Show an vielen unterschiedlichen Orten stattfinden und zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Leas Zuhause ist nur einer dieser Orte. Auch Rea Garvey, Lena und Nico Santos werden von zu Hause aus Musik machen. Dazu kommen noch viele Videos der Stars, die Preise gewonnen haben. Moderieren werden die Show unter anderem Lisa und Lena. Zu sehen sind die "Kids' Choice Awards" am Sonntag um 19 Uhr auf dem Sender Nickelodeon.