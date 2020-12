Ein Blick in den Sternenhimmel ist immer schön. Auf diesem Bild kannst du als hellen Punkt den Jupiter sehen. Foto: Peter Komka/MTI/dpa

Kurz vor Weihnachten kannst du mit etwas Glück am Himmel ein seltenes Schauspiel sehen: ein helles Leuchten, das aussieht wie ein großer Stern. Es zeigt sich am Montagabend, am 21. Dezember. Worum es sich dabei handelt?

Für das Leuchten sind zwei Planeten verantwortlich: Jupiter und Saturn. Wie alle Planeten unseres Sonnensystems umkreisen sie die Sonne. Jupiter ist dabei schneller als Saturn. Er braucht für die Umrundung fast zwölf Jahre, Saturn dagegen knapp dreißig!

Am Montag kommen sich die beiden für ihre Verhältnisse sehr nahe. Denn der schnellere Jupiter überholt dann Saturn. Von der Erde sieht das so aus, als ob sie zu einem Lichtpunkt verschmelzen, sagt der Planeten-Forscher Ulrich Köhler. Dieses Treffen von Jupiter und Saturn kommt alle 20 Jahre vor. Aber so nah wie dieses Mal waren sie sich lange nicht. Wobei nah allerdings bedeutet, dass immer noch 700 Millionen Kilometer zwischen den beiden Planeten liegen!

"Das Tolle ist, dass dies kurz vor Weihnachten passiert", sagt Ulrich Köhler. Denn Fachleute nehmen an, dass dieses Himmelsschauspiel eine Erklärung für den hellen Stern sein könnte, wie er in der Weihnachtsgeschichte beschrieben wird. Darin folgen drei weise Männer aus dem Osten einem besonders hellen Stern bis nach Bethlehem, dem Geburtsort Jesu Christi. Die Männer kennen viele auch als die Heiligen Drei Könige. Eine Begegnung von Jupiter und Saturn hat es ungefähr zur damaligen Zeit tatsächlich gegeben, sagt der Experte.

Wenn du dir das Schauspiel am Montag ansehen willst, dann schau nach Sonnenuntergang in Richtung Westen zum Himmel. Es geht um etwa 16.30 Uhr los und endet etwa um 18.30 Uhr, sagt der Experte.

Ein Teleskop brauchst du nicht. Aber etwas Glück. Denn ist der Himmel zu stark bewölkt, sind die Planeten nicht sichtbar. Für viele Teile Deutschlands sagen Experten leider Wolken voraus. Du kannst aber auch schon jetzt nach Sonnenuntergang sehen, wie Jupiter und Saturn sich annähern. Jupiter ist rechts vom Saturn und deutlich heller. Nach Montagabend siehst du ihn dann noch für einige Tage links vom Saturn.