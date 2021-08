Frau Laura-Maria Palt, was hat Ihnen bei der Arbeit in Eberbach besonders gefallen?

Am besten hat mir gefallen, dass ich meinen Praktikumsleiter, Klemens Bernecker, bei seiner täglichen Arbeit begleiten konnte, vor allem bei allen Feldbesuche. Mehrmals in der Woche, manchmal sogar mehrmals am Tag, hatten wir einen Termin in einem der Stadtteile von Eberbach, was die Arbeit sehr angenehm und bereichernd machte. Außerdem wurde ich im Bauamt aufgenommen, als wäre ich eine vollständige Mitarbeiterin.

Was hat Ihnen an der Stadt Eberbach besonders gefallen?

Eberbach ist einfach wunderschön, es hat nichts mit Brüssel zu tun. Bei unseren Ausflügen habe ich manchmal Bilder gemacht, die wie Postkarten aussahen. Als Kind habe ich viel Zeit bei meiner Tante und meinem Onkel in Eberbach verbracht, und seitdem bin ich begeistert. Während meines zweimonatigen Praktikums konnte ich die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und vor allem einen Blick hinter die Kulissen werfen, was dort alles passiert. Das Mindeste, was ich sagen kann, ist, dass eine Menge los ist.

Ihr Fazit von dem Masterpraktikum?

Diese zwei Monate waren eine bereichernde Erfahrung und ich bin daran gewachsen. Ich habe so viel gelernt, sowohl beruflich als auch persönlich, und ich kann all den Menschen, die diese Erfahrung unvergesslich gemacht haben, nicht genug danken. Dank des Praktikums bei Klemens Bernecker bin ich überzeugt, dass ich die richtige Studienwahl getroffen habe.

(mabi)