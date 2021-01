Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Freund (42) ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Verhaltenstherapie mit den Zusatzqualifikationen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" (EMDR) sowie der speziellen Psychotraumatologie (DeGPT). Nach dem Studium der Medizin und der Promotion an der Charité Universitätsmedizin Berlin erfolgte für Freund die Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Die Weiterbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten für Verhaltenstherapie (Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche) absolvierte er in der AWKV in Friedrichsdorf. Er wurde am EMDR Institut in Köln zum EMDR Therapeuten für Erwachsene ausgebildet. Die EMDR Ausbildung für Kinder erfolgte beim Zentrum für Psychotraumatologie Frankfurt. Am Traumainstitut Mainz absolvierte er das Curriculum Spezielle Psychotraumatologie der DeGPT. Dr. Freund ist Privatdozent an der Universität Heidelberg (unter anderem in den Studiengängen Psychologie sowie Humanmedizin zum Thema Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen). Die Praxis in Hirschhorn betreibt er seit fünf Jahren, das Zentrum für Traumatherapie Neckartal seit März 2020.