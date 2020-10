Außen pink mit grün, innen hell mit schwarzen Punkten: Die Drachenfrucht ist ein echter Blickfang. Dazu schmeckt sie auch noch lecker, und das weiche Fruchtfleisch ist kalorienarm und enthält B-Vitamine, Vitamin C und verschiedene Mineralstoffe wie Eisen, Phosphor und Kalzium. Ihren Namen verdankt die exotische Schönheit ihrer schuppenförmigen Schale. Das hellgraue Fruchtfleisch hat ein mildes, süß-säuerliches Aroma. Die kleinen schwarzen Samen können mitgegessen werden und regen die Verdauung an. Vor dem Verzehr sollten die Enden der Frucht abgetrennt, die Schale am Blütenansatz eingeschnitten und dann abgezogen werden.