Unbedingt machen: Eine wunderbare Alternative zum Skifahren ist ein Spaziergang im Tal durch den Winterwald, immer parallel zur Loipe. Der Weg startet am Stadion am Ortsrand und führt schon bald romantisch am Wildbach entlang. Zwischendrin gibt es linker Hand eine gemütliche Hütte mit Sonnenterrasse. Wer genug hat, dreht einfach wieder um.

Essen & Trinken: Die ladinische Küche ist super lecker und hat ihre eigenen Spezialitäten, wie etwa frittierte Steinpilze, Tagliatelle con Ragù di Selvaggina (Wild) oder Lo Stinco di Maiale (Schweinekeule) mit Polenta. Beste Adresse dafür in Cortina ist das Restaurant DolomEATS auf dem Corso Italia. Reservierung empfohlen (www.dolomeatsaquila.com). Die Dolomiten sind für ihre Steinpilze berühmt. Im Cooperative-Kaufhaus im Dorfzentrum gibt es sie getrocknet in verschiedenen Größen zu kaufen. Die 100-Gramm-Tüte lohnt sich auf jeden Fall, denn die Pilzscheiben sind viel größer als bei uns im Supermarkt.

Weitere Infos unter www.cortina.dolomiti.org