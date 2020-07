Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A5, A7, E45 und E21 bis Ebeltoft. Für die insgesamt rund 970 km braucht man etwa zehn Stunden. Als Zwischenstopp eignet sich der Freizeitpark "Heide-Park" in Soltau, wo nicht nur Kinder auf ihre Kosten kommen.

Übernachtung: Auch in der wildesten Region kommt man am besten in einem der gemütlichen Ferienhäuser unter, Ruhe und einen traumhaften Blick auf die Ostsee bietet etwa ein Ferienhaus im Midasveij in Holme Strand bei Ebeltoft, das ab 575 Euro/Woche gebucht werden kann.

Aktivitäten: Wilde Möglichkeiten gibt es in der Ferienregion reichlich: ein Besuch bei Ree Park Safari, im Kattegat-Meerescenter oder im Djurs Sommerland. Einen Bummel wert ist auch die Altstadt von Ebeltoft.

Weitere Infos www.visitdjursland.de