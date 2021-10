Informationen:

Anreise: Mit der Bahn über Hamburg bis Heide. Von Heide aus sind viele regionale Ziele in Dithmarschen mit dem ÖPNV erreichbar. Die Busse verkehren bis maximal bis 0.30 Uhr. Mit dem Auto von Heidelberg nach Dithmarschen in knapp sieben Stunden.

Sehenswert: Die St. Laurentius-Kirche und ihr Geschlechterfriedhof in Lunden sind Zeitzeugen der "Dithmarscher Bauernrepublik". Die zwischen 1500 und 1700 begrabenen mächtigen Bauernfamilien wollten der Nachwelt als einflussreiche Menschen in Erinnerung bleiben. In Wesselburen befinden sich das Hebbelmuseum (www.wesselburen.de) und das KOHLosseum (www.kohlosseum.de)

Unterkunft: Hotel Lindenhof in Lunden (www.lindenhof1887.de). In Büsum: Aparthotel Bernstein (www.aparthotel-bernstein.de)

Restauranttipp: "Kolles Alter Muschelsaal" in Büsum (www.kolles-alter-muschelsaal.de). Probieren: "Büsumer Seehundsfutter" – Seelachsfilet gefüllt mit Krabben und Räucherlachs sowie Bratkartoffeln plus Salatteller.

Literatur: Nordseeküste – Schleswig-Holstein, Michael Müller Verlag, 18,90 Euro.