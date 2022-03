Der russische Honorarkonsul für Baden-Württemberg, Klaus Mangold, hat mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Die Entwicklung in der militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine mache ihm die Fortführung seines Amtes unmöglich, teilte Mangold am Freitag in Stuttgart mit. Das Honorarkonsulat in Stuttgart werde ab dem 15. März geschlossen.