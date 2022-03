Die Universität Koblenz-Landau soll in diesem Jahr acht rheinland-pfälzische Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Kulturschätze unterstützen. Ausgewählt für das Pilotprojekt des Landes wurden die Ortsgemeinden Berglicht (Landkreis Bernkastel-Wittlich), Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach), Dausenau (Rhein-Lahn-Kreis), Mackenbach (Landkreis Kaiserslautern) und Treis-Karden (Landkreis Cochem-Zell) sowie die Verbandsgemeinde Bellheim (Landkreis Germersheim) und die Städte Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen) und Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld), wie das Innenministerium am Freitag in Mainz mitteilte.