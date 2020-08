Das "Herbst"-Programm

Lesung mit Musik unter dem Titel "Wenn die Sehnsucht treibt" mit Ursula und Anton Ottmann sowie Musik der "Troubadours" am Freitag, 11. September, 20 Uhr, im Theater im Bahnhof. Eintritt: elf Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl, zwei Folgeveranstaltungen werden angeboten: Samstag, 19. September, 20 Uhr, Sonntag, 29. September, 18 Uhr. Karten: Telefon 0 62 22/7 27 52, E-Mail edgars-mails@web.de oder "Ihre Brille".

"Boule und Baguette", französischer Nachmittag mit den Boule-Freunden Malsch, Bahnhofstraße Dielheim, am Samstag, 12. September, 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Reservierung: 0 62 22/ 3 18 35 50 oder info@rockabilly.de.

Italienischer Abend mit dem sizilianischen Sänger Mario Ansaldo auf dem "Hirschbuckel", bei den Restaurants "Ritz" und "La Molisana", Samstag, 12. September, ab 19 Uhr, Eintritt fünf Euro. Tickets unter 0 62 22/58 56 91, E-Mail steffiritz@kabelbw.de

Picknick der DJK Balzfeld mit Indra Wahl und der Band "Wahlweise", Trainingsplatz der DJK, am Sonntag, 13. September, 15 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Decken und Speisen bitte mitbringen. Reservierung: 01 60/91 31 08 17, E-Mail bc@djk-balzfeld.de

Konzert mit "Gonzos Friends" am Dienstag, 15. September, 18.30 bis 20.30 Uhr, an der Naturtribüne im Sportpark Dielheim. Eintritt frei. Reservierung: 0 62 22/3 18 35 50, info@rockabilly.de.

Konzert mit den "Lovebirds", die evangelische Kirchengemeinde lädt ein: Freitag, 18. September, 18.30 bis 20.30 Uhr, an der Naturtribüne im Sportpark Dielheim. Eintritt fünf Euro. Tickets: 0 62 22/3 18 35 50, info@rockabilly.de.

Traditioneller Flohmarkt am Norma-Markt in Horrenberg am Samstag, 19. September, 8 bis 14 Uhr. Gebühr: fünf Euro je laufendem Meter. Info: 0 62 22/3 18 35 50, info@rockabilly.de.

Türkischer Abend mit Barboros Koc am Samstag, 19. September, 17 bis 22 Uhr, im "Dilema Kebaphaus". Eintritt frei. Reservierung: 0 62 22/3 19 70 20.

Konzert mit der Band "Coulord Rain" und dem Jörg-Schreiner-Trio am Sonntag, 20. September, 20 bis 22.30 Uhr, an der Naturtribüne im Sportpark Dielheim. Eintritt zehn Euro. Reservierung: 0 62 22/3 18 35 50, info@rockabilly.de.

Konzert mit dem "Annalisse Walker Trio" am Dienstag, 22. September, 18.30 bis 20.30 Uhr, an der Naturtribüne im Sportpark Dielheim. Eintritt frei. Reservierung: 0 62 22/3 18 35 50 oder E-Mail info@rockabilly.de

"American Barbecue" mit der Band "Flugrost" am Freitag, 25. September, 18.30 bis 21 Uhr, in "Freudensprungs Kaffeestadl". Eintritt 24,90 Euro. Reservierung: 0 62 22/9 39 71 63, E-Mail kaffeestadl@obstbau-freudensprung.de.

Konzert "Olli Roth präsentiert" mit Gastmusikern, der Arbeitskreis Asyl lädt ein: am Samstag, 26. September, 20 bis 23 Uhr, in der Kulturhalle Dielheim. Eintritt frei. Reservierung: 0 62 22/ 3 18 35 50, E-Mail info@rockabilly.de.

"Interkultureller Sonntag" mit Livemusik am Sonntag, 27. September, 13 bis 17 Uhr, im Pfarrgarten von St. Cyriak Dielheim. Eintritt frei. Bitte Decken oder Sitzkissen mitbringen. Info: 0 62 22/ 3 18 35 50, E-Mail info@rockabilly.de.

Picknick der DJK Balzfeld mit Musik von "Cool Breeze" am Sonntag, 27. September, 17 bis 19 Uhr, auf dem Alten Sportplatz in Balzfeld. Eintritt acht Euro. Decken und Speisen bitte mitbringen. Reservierung: 01 60/ 91 31 08 17, E-Mail bc@djk-balzfeld.de.

Info: Es gibt keinen zentralen Vorverkauf, Plätze müssen auch bei freiem Eintritt reserviert werden. Alle aktuellen Vorschriften zum Infektionsschutz werden eingehalten. Ein Vesper kann bis 24 Stunden vor der Veranstaltung bestellt werden. Näheres auf www.dielheimer-herbst.de.